«Зенит» очнулся в прошлом туре и вновь выглядит грозно. Правда, «Ростов» очень хорош этой весной

Команде Карпина по силам дать бой

«Зенит» в последнем 30-м туре РПЛ встретится с «Ростовом» — для чемпионства команде Сергея Семака необходимы собственная победа и поражение «Динамо». Игра пройдет 25 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16:20 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 25 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline уверены в победе хозяев: поставить на них можно с коэффициентом 1.30, что составляет приблизительно 75% вероятности. Выигрыш подопечных Валерия Карпина предложен с котировкой 11.0 (9%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.70 (16%).

Встреча команд в первом круге завершилась вничью (1:1). Вероятность того, что «Ростов» вновь не уступит петербуржцам, оценена в 3.67.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают преимущество «Зенита»:

• 2:0 — за 5.82;

• 1:0 — за 6.72;

• 3:0 — за 7.47.

Тотал больше 2,5 гола можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.16.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 2.11, обратный вариант дан за 1.74.

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«Зенит» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 25 мая 2024 года

Подопечные Сергея Семака перед последним туром все еще сохраняют шансы на чемпионство — для этого необходимо обыграть «Ростов» и дождаться победы «Краснодара» в параллельной игре с «Динамо». У «Зенита» на одно очко больше, чем у «быков», но на два меньше, чем у бело-голубых, которые даже в случае ничьей оформят золото благодаря преимуществу в личных встречах. Такой чемпионской гонки в РПЛ не было уже очень давно.

«Хорошо, что выиграли уверенно. Сегодня надо было показать характер. Забили много голов, так что эмоции будут еще лучше. Готовимся к последнему туру. Не будем смотреть на игру своих соперников. Нужно победить и смотреть на таблицу уже после финального свистка», — поделился мыслями после 5:1 в Грозном нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

В прошлом матче чемпионата петербуржцы наконец прервали серию из четырех игр без побед — с учетом всех турниров они не могли выиграть в основное время на протяжении шести поединков. Жертвой «Зенита» стал «Ахмат», который на родном стадионе покорился неожиданно легко. Все пять голов (впервые в истории РПЛ) в составе сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра, причем ранее колумбиец не мог отличиться на протяжении пяти туров. Сама же команда Семака долгое время страдала в атаке — до встречи в Грозном восемь матчей подряд не забивала больше одного раза.

«Ростов» идет седьмым: максимум, на который команда Валерия Карпина может рассчитывать, — шестая строчка при условии победы над «Зенитом» и поражения располагающегося выше ЦСКА в параллельной встрече. При этом в 2024 году ростовчане смотрятся действительно классно: набрали 22 очка в 11 матчах и поднялись на нынешнее 7-е место с 10-го. Правда, в последних пяти турах клуб потерпел сразу три поражения.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Ростов»

Из-за повреждений хозяева лишены трех футболистов — Марио Фернандеса, Артура и Андрея Мостового. У «Ростова» ситуация не сильно отличается: недоступны Алексей Миронов и Мохаммад Мохеби.

«Зенит» — «Ростов»: статистика личных встреч

В первом круге команды не выявили победителя (1:1). Ничья — в принципе нередкий результат в матчах «Зенита» и «Ростова»: «мировой» завершились четыре из предыдущих шести встреч клубов, причем в оставшихся двух поединках победили петербуржцы. На их стороне серьезное превосходство в противостоянии с ростовчанами: 32 победы при 15 поражениях в 64 играх.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ростов»

Хозяева считаются серьезными фаворитами, но все же им вряд ли будет слишком легко против «Ростова», который хорошо смотрится этой весной. В 11 турах второй половины сезона команда Валерия Карпина не забила лишь в одном, а в среднем на этом промежутке заколачивала 1,64 гола за игру. «Зенит» же не может отыграть на ноль уже на протяжении пяти матчей чемпионата. Вдобавок из 10 последних очных встреч ростовчане огорчили петербуржцев в восьми.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (0.5) за 2.06.

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