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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

За Вендела требуют 60 миллионов евро. Пока он не уехал, проверит на прочность «Ростов»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 3 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Вендел («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
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У бразильца 1+6 на старте сезона.

3 августа «Зенит» примет «Ростов» в первом домашнем матче нового розыгрыша чемпионата России. Игра третьего тура пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 3 августа 2024 года

Букмекеры считают петербуржцев огромными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.35, вероятность этого исхода — примерно 73%. Успех коллектива Валерия Карпина предложен с котировкой 9.00 (10%), «мирный» результат доступен за гораздо меньшие 5.40 (17%).

Ростовчане прошли первые два тура РПЛ без поражений. Вероятность того, что они как минимум не уступят и в предстоящей встрече, оценена в 3.38.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка полностью отражают превосходство сине-бело-голубых:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.20;

• 3:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 2.06, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.74.

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«Зенит» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 3 августа 2024 года

Бойцы Сергея Семака фантастически начали сезон: 13 июля разнесли «Краснодар» в Суперкубке (4:2), далее выдали две сухие победы по 4:0 в чемпионате над «Крыльями Советов» и «Рубином», после чего разгромили «Факел» в Кубке (3:0). «Зенит» еще ни разу не забил меньше трех мячей, а в общей сумме закончил стартовые четыре матча с общим счетом 15:2. Многие уже предсказывают петербуржцам легкое чемпионство — они выигрывают премьер-лигу шесть лет подряд.

«Раньше у клубов РПЛ было больше шансов побороться с «Зенитом» за чемпионство из-за участия клуба в Лиге чемпионов, — проанализировал бывший тренер петербуржцев Властемил Петржела. — А из-за отстранения России от еврокубков «Зенит» полностью сконцентрировал силы на российских турнирах и не оставляет шансов другим клубам. Сине-бело-голубые стали машиной по завоеванию трофеев в России».

Выдающийся старт в клубе показал летний новичок Максим Глушенков: в четырех матчах сезона заколотил пять мячей, не отличившись только в Кубке России — против «Факела» вышел на заключительные 25 минут. Также в полыхающей форме находится Вендел: оформил 1+6 в четырех играх, также практически пропустив кубковый поединок. При этом вокруг бразильца генерировалось много слухов об уходе. По информации источников, теперь полузащитника продадут только за сумму в районе 60 миллионов евро.

Максим Глушенков. Глушенков — главное оружие «Зенита» в чемпионской гонке. Их связка с Венделом завораживает

«Ростов» тоже неплохо стартовал, но, конечно, не на таком уровне, как «Зенит». Команда Карпина за два тура чемпионата набрала четыре очка: выковала нулевую ничью с ЦСКА и легко обыграла «Крылья Советов» (3:1). Правда, ко встрече с петербуржцами ростовчане подошли после поражения — «Локомотив» вырвал три очка на 76-й минуте кубкового матча (1:0). При этом у южан был шанс отыграться, если бы за вероятный фол на Николае Комличенко назначили пенальти. В клубе горячо не согласны с судейским решением.

«Момент на Комличенко для меня стопроцентный пенальти. Непонятны основания по неназначению. Скорее всего, будем подавать в ЭСК. Я поговорил с двумя бывшими арбитрами, все подтвердили, что это пенальти. Для меня это пенальти», — сказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Ростов»

Хозяевам не помогут травмированные Родригао и Ильзат Ахметов. У ростовчан тоже двое выбыли из-за повреждений — Алексей Миронов и Мохаммад Мохеби.

«Зенит» — «Ростов»: статистика личных встреч

Южане не обыгрывали «Зенит» с мая 2019-го — с тех пор команды провели друг с другом уже 10 матчей (шесть побед сине-бело-голубых). Всего же клубы пересекались 65 раз: в 33 играх победили петербуржцы, в 15 — ростовчане. В прошлом сезоне парни Семака дома одержали победу 2:1, а на выезде закончили вничью (1:1).

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ростов»

Петербуржцы выиграли три последних матча с общим счетом 11:0 и пока в этом сезоне в принципе не знают другого результата, кроме побед. «Ростов» не выглядит командой, способной остановить мощь оппонента. Пока парни Карпина справились только с вялыми «Крыльями». Против более крепких, но все равно достаточно проблемных ЦСКА (0:0) и «Локомотива» (0:1) команда выглядела не так ярко и даже не забила. Вряд ли получится пробить и «Зенит».

Рекомендуемая ставка: забьет только «Зенит» за 2.10.

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