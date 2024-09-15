Гонду и Соболев разобрались с ЦСКА. «Рубин» ждет третье поражение от «Зенита» в этом сезоне

В двух предыдущих встречах казанцы даже не забили.

«Зенит» в четвертом туре группового этапа Кубка России встретится с казанским «Рубином». Игра пройдет 17 сентября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Рубин» 17 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.35, вероятность этого исхода — примерно 73%. Выигрыш гостей предложен с котировкой 9.00 (10%), ничья идет за меньшие 5.40 (17%).

Успех петербуржцев с учетом серии пенальти доступен за 1.19, этот рынок на казанцев дан за 4.84.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Зенита»:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.40;

• 3:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.16.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.04, опция «обе забьют — нет» идет за 1.76.

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«Зенит» — «Рубин»: прогноз и анализ матча Кубка России 17 сентября 2024 года

Команды лидируют в группе D: петербуржцы набрали семь очков в трех играх, их соперник — шесть. «Зенит» в прошлом туре неожиданно уступил «Акрону» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время. «Рубин» уверенно одолел тольяттинцев (4:0) и «Факел» (2:0), однако во втором игровом дне споткнулся о сине-бело-голубых (0:1). Команда Сергея Семака уже дважды обыграла казанцев в этом сезоне — перед кубковой встречей размазала во втором туре РПЛ (4:0).

К предстоящей игре в лучшей форме подошел «Зенит»: в последнем туре чемпионата победил ЦСКА (1:0) и еще никому в этой кампании не проиграл в основное время — а это 12 матчей. Петербуржцы очень надежно действуют в обороне: пропустили только от «Краснодара» в Суперкубке (4:2), «Химок» в чемпионате (1:1) и «Акрона» в Кубке (1:1). Правда, в атаке после огненного старта сезона чуть успокоились — в шести из семи предыдущих игр во всех турнирах отличились не больше одного раза. Не повезло только «Нижнему Новгороду» (3:0).

При этом на финише трансферного окна «Зенит» серьезно укрепил атакующую линию. Взял аргентинца Лусиано Гонду, у которого уже три мяча в двух играх, и Александра Соболева, дебютировавшего против армейцев. «Соболев не забил, но, на мой взгляд, этот матч он может занести себе в актив, — проанализировал комментатор Геннадий Орлов после игры с ЦСКА. — Один из шестерых, кто не дрогнул и боролся за каждый мяч. Великолепное приобретение (Гонду. — Прим. «СЭ»)! Как он сегодня в окружении трех защитников сохранил мяч, отдал налево и продолжил голевую атаку? Ну и гол забил, подсторожил эпизод — использовал его на все 100 процентов».

«Рубин» же перед «Зенитом» потерпел два сухих поражения в РПЛ — от «Спартака» (0:1), играя последние полчаса в большинстве, и «Крыльев Советов» (0:2). Казанцы классно смотрятся против команд ниже классом: дважды обыграли «Акрон» (4:0 и 2:1), разделались с махачкалинским «Динамо» и «Факелом» (по 2:0), а также с «Нижним Новгородом» (4:2). Хорошо выглядит нападающий Мирлинд Даку — настрелял 5+3 во всех турнирах. Но против более классных оппонентов тускнеет, что уже дважды в этом сезоне показали петербуржцы.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Рубин»

У хозяев по-прежнему травмированы защитники Родригао и Сергей Волков, а также лучший бомбардир Максим Глушенков (девять голов во всех турнирах).

У гостей из-за повреждения недоступен капитан Игор Вуячич, а также полузащитник Александар Юкич.

«Зенит» — «Рубин»: статистика личных встреч

В этом сезоне петербуржцы уже дважды всухую обыграли «Рубин» (4:0 и 1:0). Всего команды встречались 48 раз во всех турнирах, здесь тоже преимущество у «Зенита» — 24 победы при 14 поражениях.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Рубин»

Петербуржцы пропустили всего четыре мяча в 12 играх во всех турнирах, девять раз сыграв на ноль. «Рубину» за две встречи с «Зенитом» в этом сезоне не удалось забить, к тому же к предстоящей игре команда подошла после двух сухих поражений подряд. Коллектив Семака же не пропускал и от более серьезных соперников — ЦСКА (1:0), «Спартака» (0:0) и «Динамо» (1:0).

Рекомендуемая ставка: «Рубин» не забьет за 1.95.

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