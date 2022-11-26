У команд есть повод забить очень много.

27 ноября в разгар чемпионата мира в Санкт-Петербурге состоится самое горячее противостояние страны — в Кубке России «Зенит» примет «Спартак». Игра шестого тура группового этапа пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире с 15.30 мск ее покажет сайт matchtv.ru. Главным арбитром изначально был назначен Сергей Карасев, но в связи с простудой его заменил Владимир Москалев.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 27 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» весомым фаворитом. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Спартака» — за 5.20 (17%).

В первом круге Кубка красно-белые разорвали соперника — 3:0. На то, что команда Гильермо Абаскаля не проиграет и на этот раз, котировка — 2.48.

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились двумя и более голами. ТБ 2.5 можно взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.36.

И «Зенит», и «Спартак» обменялись голами с соперниками в трех встречах из пяти крайних во всех турнирах. Вариант «обе забьют» доступен за 1.69, «обе забьют — нет» — за 2.17.

Командам в предстоящей игре нужен максимальный результат, поэтому, скорее всего, на поле появятся главные лидеры: Квинси Промес и Малком. На гол голландца можно поставить за 2.90, на точный удар бразильца — за 2.15.

Противостояние огненное, а пенальти и удалений в последних трех матчах не было. 11-метровый оценен в 2.40, красная карточка — в 3.00.

Победу хозяев с учетом основного времени и серии пенальти можно оформить за 1.37, гостей — за 3.30.

«Зенит» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Кубка России 27 ноября 2022 года

Жеребьевка группового этапа Кубка России подготовила для болельщиков волшебную развязку: «Спартак» и «Зенит», еще не обеспечившие себе место в верхней сетке плей-офф, сойдутся в заключительном матче в Санкт-Петербурге. Красно-белые в более выгодном положении — они возглавляют таблицу и могут позволить себе даже не крупное поражение. Для сине-бело-голубых ситуация значительно сложнее: их устроит только победа с разницей +4 или любой успех, но при условии потери очков «Крыльями Советов» во встрече с «Факелом».

Несмотря на то что РПЛ ушла на перерыв уже две недели назад, топ-команды придержали всех лидеров до решающего матча Кубка. Не будет только Деяна Ловрена — хорват защищает честь страны на чемпионате мира в Катаре. И это довольно весомая потеря для санкт-петербуржцев, у которых в последнее время возникали проблемы в обороне: то Чистяков ошибался с «Ахматом», то команда коллективно неуверенно действовала в игре с «Факелом» — воронежцы имели несколько отличных моментов забить из штрафной соперника.

Возможно, как раз к «Спартаку» вернется в строй Родригао, но неизвестно, в какой он будет форме — все-таки бразилец пропустил из-за травмы почти месяц. В общем, у «Зенита» могут возникнуть сложности, тем более в Кубке он обороняется неважно — пропустил шесть мячей в пяти матчах (1.2 за игру).

На гол «Спартака» в таких обстоятельствах можно поставить за 1.49.

Сами красно-белые в пятом туре Кубка прервали серию из 11 матчей без поражений во всех турнирах. Москвичи вели 1:0 у «Крыльев Советов» до 73-й минуты, но пропустили дважды за 60 секунд (1:2). Это всего пятая неудача команды Абаскаля в 23 матчах этого сезона во всех турнирах, которую можно отнести к тактическим. Благодаря ей у «Спартака» остается отличный шанс избавиться от «Зенита» в Кубке России минимум до финала — если сине-бело-голубые займут третье место в группе, то сыграют в нижней половине сетки и лишатся шансов на ошибку.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Команды играют агрессивно и результативно в последних очных матчах — три из пяти завершились обменом голами. Сентябрьский поединок в Кубке тоже должен был обернуться обоюдным взятием ворот, но один только Малком растранжирил несколько шикарных моментов. «Спартак» победил 3:0 и получил большое преимущество в борьбе за первое место.

Сейчас «Зениту» нужна крупная победа — с разницей минимум в четыре мяча. Это значит, что хозяева понесутся вперед с первых минут, а для Квинси и Соболева откроется возможность ранить соперника на контратаке. В то же время сине-бело-голубые должны забить хотя бы раз — в этом году они отличились на «Газпром Арене» во всех без исключения встречах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.69.