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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Зенит» потерял не только Глушенкова и Вендела. У «Спартака» наконец-то есть шанс победить

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 24 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
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Красно-белые не обыгрывали петербуржцев в РПЛ с 2017-го.

Самая громкая вывеска шестого тура РПЛ — встреча «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге. Игра пройдет 24 августа на «Газпром Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию дерби двух столиц покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 16.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 24 августа 2024 года

По мнению экспертов букмекерской компании FONBET, сине-бело-голубые — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.75, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш красно-белых доступен с котировкой 4.40 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.95 (24%).

Последние две встречи команд на «Газпром Арене» закончились вничью (по 0:0). Вероятность того, что москвичи вновь хотя бы не уступят «Зениту», оценена в 2.10.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата поединка отражают превосходство коллектива Сергея Семака:

• 1:1 — за 8.00;

• 1:0 и 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.70, ТМ 2.5 дан за 2.13.

Рынок «обе забьют» можно взять за 1.75, обратный вариант доступен за 2.10.

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«Зенит» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 24 августа 2024 года

В прошлом туре «Зенит» впервые в сезоне не победил — сыграл вничью с «Химками» (1:1) и потерял лучшего бомбардира Максима Глушенкова (девять голов), который сломал руку и ориентировочно выбыл на шесть недель. Чуть ранее, в игре с «Динамо», травмировался другой лидер сине-бело-голубых Вендел — лучший ассистент команды Семака (восемь передач). Без них шансы «Спартака» на положительный результат однозначно возросли.

«Вендел и Глушенков — это два футболиста, которые делали разницу в начале сезона, — считает Александр Мостовой. — И, конечно, тяжело, когда у тебя вылетают сразу два футболиста, на которых строится вся атакующая линия, что мы и увидели по игре с «Химками». «Спартак» сейчас действительно на кураже. Если бы Вендел и Глушенков были в строю, то можно было бы сказать, что у «Зенита» есть преимущество. Но сейчас шансы действительно равны».

Однако петербуржцы все равно феерично начали сезон: 13 июля разделались с «Краснодаром» (4:2) в матче за Суперкубок, после чего выдали серию из шести сухих побед во всех турнирах — общий счет в этих матчах составил дикие 18:0. Правда, в отсутствие Глушенкова и Вендела атакующий потенциал команды действительно снижен — топовые результаты во многом зависели от их прекрасной формы. Без них самым результативным в «Зените» остался Матео Кассьерра с 3+2 — это почти в два раза меньше результативных действий, чем у травмированных лидеров.

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«Спартак» тоже хорошо стартовал и после пяти туров чемпионата отстал от лидирующего «Зенита» всего на три очка. К матчу в Санкт-Петербурге красно-белые подошли на серии из шести матчей без поражений во всех турнирах: единственный проигрыш случился в первом туре РПЛ от «Оренбурга» (0:2) — с тех пор парни Деяна Станковича не обыграли только «Ахмат» (0:0).

Красно-белые во время трансферной кампании серьезно усилили атаку, что дает о себе знать. В пяти из семи игр во всех соревнованиях они отличились по три раза и при этом пропустили всего трижды. А перед «Зенитом» сыграли на ноль в пяти встречах подряд. Впечатляющую форму набрал Манфред Угальде, забивший уже пять мячей. Также хорош новичок Эсекьель Барко — у него 2+3.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Спартак»

Помимо Глушенкова и Вендела хозяева потеряли из-за травм Ильзата Ахметова, Педро и Родригао. «К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро», — сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

У «Спартака» ситуация легче — не будет только Евгения Чернова и Романа Зобнина.

«Зенит» — «Спартак»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза — два раза сильнее оказался «Зенит», еще дважды команды закончили вничью. «Спартак» в последний раз побеждал сине-бело-голубых в чемпионате еще в ноябре 2017-го. Всего же клубы пересекались 170 раз: 67 побед — у москвичей, 55 — у петербуржцев.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Красно-белые набрали топовую форму: не проигрывают на протяжении шести игр во всех турнирах и ни разу не пропустили в последних пяти. В прошлом сезоне обе встречи команд на «Газпром Арене» завершились вничью. Похожий результат с учетом проблем «Зенита» с составом может повториться. Петербуржцы лишились трех важных игроков атаки — Глушенкова, Вендела и Педро.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет за 2.10.

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