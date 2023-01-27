Роберт отбывает трехматчевую дисквалификацию.

28 января в 19-м туре чемпионата Испании лидирующая «Барселона» сыграет в гостях с «Жироной». Встреча состоится на Городском стадионе Монтивилли и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Алехандро Муньис Руис.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Жирона» — «Барселона» 28 января 2023 года

«Барселона» — большой фаворит встречи. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), успех «Жироны» — за 5.50 (15%).

Верите, что середняк даст бой лучшей команде Испании по итогам первой части сезона? 1Х доступен за 2.48.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.17.

Обмен голами предложено взять за 1.78, противоположный исход — за 2.04.

«Барселона» пропустила всего шесть мячей в 17 матчах ла лиги этого сезона. На то, что «Жирона» ей не забьет, котировка — 2.47.

Ничью хотя бы в одном из таймов можно взять за 1.68. Победу хозяев — за 3.00.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

1:0 в пользу «Барселоны» — 7.50;

2:0 — за 7.60;

ничья 1:1 — за 7.70.

«Жирона» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 19-го тура ла лиги 28 января 2023 года

«Барселона» чуть сбавила обороты в последних матчах, но это не мешает ей побеждать: в предыдущем туре она 1:0 обыграла «Хетафе», а затем с таким же счетом расправилась с «Реалом Сосьедад» в Кубке Испании. Причем в обоих случаях каталонцы не владели абсолютным преимуществом, а у басков вовсе не должны были выигрывать — нападающий «Сосьедада» Сёрлот не забил с двух метров в пустые ворота в конце встречи.

Однако победы, как бы они ни были достигнуты, не пахнут. А всего их у «Барселоны» в чемпионате уже 14 в 17 встречах — она на три балла опережает «Реал». При этом недавний успех в игре с мадридцами за Суперкубок Испании (3:1) наверняка добавил команде Хави уверенности в себе.

В некоторых матчах каталонцы обошлись без дисквалифицированного Роберта Левандовски, который отбывает трехматчевый бан. Пока он отсутствует, лидерство в атаке сине-гранатовых перехватил Усман Дембеле. В ла лиге на счету француза 5+5, а в последней игре с «Сосьедадом» его удар принес команде путевку в полуфинал Кубка. Во время замены болельщики приветствовали его стоячими овациями.

Поможет ли Усман «Барселоне» одержать очередную победу? На то, что каталонцы выиграют 1:0, 2:0 или 3:0, котировка — 2.85.

У «Жироны» с конца декабря все нездорово: в пяти матчах только одна победа и вылет из Кубка Испании от клуба из третьего дивизиона «Касереньо» (1:2). В трех из этих встреч «жирондинцы» пропустили по два мяча, подтвердив статус одной из самых неуверенно играющих в обороне команд ла лиги. В 18 играх бело-красные получили в свои ворота 28 голов — больше только у трех клубов высшего испанского дивизиона.

Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Барселона»

«Барселона» в 17 матчах ла лиги забила 36 мячей (в среднем 2.11 за 90 минут), и пусть 13 из них на счету отсутствующего Левандовски, отличиться в команде есть кому. Пять голов на счету Дембеле, четыре оформил Педри, три — Фати. Именно они будут давить на «Жирону» и ее защитников.

Команда Мичела очень много пропускает даже по меркам аутсайдеров чемпионата, а компенсировать голами провалы в обороне получается далеко не всегда — у бело-красных уже семь поражений и шесть ничьих в этом сезоне. Сдержать «Барселону», которая во всех четырех официальный очных матчах забила «Жироне» от двух голов, у хозяев не получится.

Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.88.