1-й тур РПЛ пройдет без арбитра Кукуляка. Его наказали за матч в «Тюмени»?

Департамент судейства РФС объявил арбитров и инспекторов матчей 1-го тура чемпионата России. Назначения получили:

«Динамо» — «Краснодар» — Кирилл Левников, Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков, резервный Алексей Сухой, ВАР Евгений Турбин, АВАР Антон Кобзев, инспектор Александр Гвардис;

«Урал» — ЦСКА — Алексей Амелин, Владимир Миневич, Михаил Иванов, резервный Роман Галимов, ВАР Артем Любимов, АВАР Андрей Веретешкин, инспектор Александр Гончар;

«Пари НН» — «Зенит» — Сергей Иванов, Валентин Мурашов, Андрей Образко, резервный Сергей Чебан, ВАР Павел Кукуян, АВАР Илья Елеференко, инспектор Эдуард Малый;

«Локомотив» — «Рубин» — Владислав Безбородов, Максим Гаврилин, Адлан Хатуев, резервный Сергей Цыганок, ВАР Владимир Москалев, АВАР Александр Богданов, инспектор Сергей Мацюра;

«Ахмат» — «Крылья Советов» — Сергей Карасев, Алексей Лунев, Игорь Демешко, резервный Антон Фролов, ВАР Виталий Мешков, АВАР Вера Опейкина, инспектор Сергей Французов;

«Спартак» — «Оренбург» — Артем Чистяков, Алексей Стипиди, Алексей Ширяев, резервный Евгений Буланов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Андрей Фисенко, инспектор Александр Колобаев;

«Ростов» — «Факел» — Павел Шадыханов, Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков, резервный Роман Сафьян, ВАР Василий Казарцев, АВАР Дмитрий Чельцов, инспектор Юрий Баскаков;

«Сочи» — «Балтика» — Рафаэль Шафеев, ассистенты Максим Ковалев, Рустам Мухтаров, резервный Алексей Сухой, ВАР Артур Федоров, АВАР Валерий Данченко, инспектор Сергей Мартынов.

Уже в первом туре есть двойные назначения. Турбин будет работать на играх «Динамо» — «Краснодар» и «Спартак» — «Оренбург». Сухой дважды назначен резервным — матчи «Динамо» — «Краснодар» и «Сочи» — «Балтика».

Не получили назначений Евгений Кукуляк и Ян Бобровский. Первый, видимо, наказан за ошибки, допущенные во встрече 1-го тура первой лиги «Тюмень» — «Химки» (3:1). А рефери из Петербурга не сдал на сборе тест по физподготовке.

Не получили назначений в качестве ВАР Николай Волошин, Анатолий Жабченко, Игорь Панин и Иван Сиденков.