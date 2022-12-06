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Судейство

Судейство

Сегодня, 12:43

Баженов поддержал идею Алаева о послематчевых интервью судей в РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» Никита Баженов прокомментировал предложение о послематчевых интервью для судей в чемпионате России.

«Футбол становится более открытым. Игроков и тренеров обязуют давать флеш-интервью, где-то устанавливают даже камеры в раздевалках. Почему тогда судьи не должны говорить? Не скажу, что они должны это делать на постоянной основе, по часу рассказывать про игру, но спорные решения через какой-то промежуток времени объяснить было бы правильно. И мы бы понимали, что судьи — люди, которые могут ошибаться или не ошибаться, могут делать качественно свою работу. От этого выиграет весь российский футбол. Только не надо сразу набрасываться на арбитров, все должно быть дозированно», — цитирует Баженова Metaratings.ru.

Ранее с идеей предложить судьям объяснять свои решения после матчей выступил президент РПЛ Александр Алаев.

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-podderzhal-ideyu-alaeva-o-poslematchevykh-intervyu-dlya-sudey-rpl-1432813/
Никита Баженов
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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