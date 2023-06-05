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Судейство

Судейство

Сегодня, 15:03

Безбородов назначен главным арбитром суперфинала FONBET Кубка России

РФС назвал бригаду арбитров на суперфинал FONBET Кубка России
Игнат Заздравин
Корреспондент
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как и сообщал «СЭ», арбитр Владислав Безбородов рассудит матч суперфинала FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Ассистентами Безбородова выступят Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Резервным судьей назначен Кирилл Левников, резервный ассистент — Максим Ковалев. Видеоарбитром (ВАР) будет работать Павел Кукуян, ассистентом видеоарбитра (АВАР) — Алексей Лунёв.

Решающий матч Кубка России пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
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