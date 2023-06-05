Безбородов назначен главным арбитром суперфинала FONBET Кубка России

Как и сообщал «СЭ», арбитр Владислав Безбородов рассудит матч суперфинала FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Ассистентами Безбородова выступят Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Резервным судьей назначен Кирилл Левников, резервный ассистент — Максим Ковалев. Видеоарбитром (ВАР) будет работать Павел Кукуян, ассистентом видеоарбитра (АВАР) — Алексей Лунёв.

Решающий матч Кубка России пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени.