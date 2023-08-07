Чебан назначен главным арбитром кубкового матча «Крылья Советов» — «Зенит» и другие назначения

Сергей Чебан станет главой судейской бригады в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит».

Его ассистентами станут Дмитрий Мосякин и Константин Шаламберидзе. Резервный судья — Антон Фролов. ВАР на матч назначен Виталий Мешков. АВАР — Александр Богданов. Встреча пройдет 9 августа в 18.30 мск.

8 августа (вторник)

«Урал» — «Ростов»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Мацюра.

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Гвардис.

«Спартак» — «Пари НН»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.

9 августа (среда)

«Оренбург» — «Сочи»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Олег Соколов.

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; AВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Хральцов.

ЦСКА — «Факел»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Рафаэль Шафеев; AВАР — Денис Березнов; инспектор — Александр Колобаев.

«Динамо» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Карасев; AВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Мартынов.

10 августа (четверг)

«Ахмат» — «Балтика»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Эдуард Малый.