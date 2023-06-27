Экс-арбитр ФИФА Савченко недоволен назначением Мажича: «Обидно, ведь у нас есть достойный кандидат — Николаев»

Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко поделился мнением о назначении Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Очень обидно, что на такие должности назначают иностранцев. У нас уже есть опыт работы с Роберто Розетти и Виктором Кашшаи. И, к сожалению, они не принесли результатов. Сейчас назначили сербского специалиста Милорада Мажича, но я не думаю, что это хорошее назначение.

Потому что у нас есть достойный кандидат на эту должность — это Алексей Николаев. Он знаток своего дела и в прошлом очень хороший арбитр. Мне доводилось инспектировать его матчи в начале его карьеры. И никогда его работа не вызывала больших нареканий или несоответствий», — цитирует бывшего арбитра RT.

Мажич стал главой судей во вторник, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.