Экс-судья Егоров поделился мнением о Чакыре в ЭСК РФС

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал включение турецкого судьи Джюнейта Чакыра в ЭСК РФС.

«Улучшится ли судейство после его прихода? Ну, как я вам могу сказать, улучшится ли судейство? Знаю, что приходят специалисты, профессионалы, только закончившие судить, то есть, они наверняка внесут какую-то. Ну,я считаю, что наши преподаватели не слабее, ну, все-таки наше руководство российского футбольного союза думают, что импортные ребята принесут нам больше, но как показывает практика, мы видели очень много специалистов, и венгерских, и итальянских, и испанских. Не знаю, стали лучше судить или не стали», — цитирует Егорова «ВсеПроСпорт».

Чакыр работал арбитром на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а также судил финал Лиги чемпионов. В 2021 году он занял второе место в рейтинге лучших арбитров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В 2022 году Чакыр завершил судейскую карьеру.