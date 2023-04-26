ЭСК РФС признала ошибкой судьи отмену гола «Сочи» в начале матча с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭКС) при президенте РФС признала ошибкой судьи отмену гола «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

Эпизод произошел на 3-й минуте встречи с участием нападающего «Сочи» Луки Джорджевича. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Артуром Федоровым.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Сочи» №?11 Лука Джорджевич в момент передачи мяча ему партнером по команде находился по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Ахмат» №?15 Андрею Семенову в правильной позиции, так как ни одна из его частей тела не находился ближе к линии ворот соперника, чем часть тела игрока обороны.

Комиссия напоминает ассистентам, что в подобных тонких моментах с географической точки зрения им необходимо рисковать и принимать решения в пользу атаки», — сказано в заявлении на сайте РФС.

«Ахмат» набрал 40 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» располагается на 9-й строчке — 31 очко.