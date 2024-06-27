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Судейство

Судейство

Сегодня, 12:39

Каманцев об иностранных судьях в РПЛ: «Проработали, в какие города можно было бы назначить арбитров»

Руслан Минаев
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, когда в РПЛ появятся иностранные арбитры.

«Мы уже даже проработали, в какие города можно было бы назначать судей с точки зрения культуры, религии, международного сотрудничества. С учетом календаря это можно планировать. Понятно, что саудовцев привезти в Казань, Грозный или Махачкалу было бы проще с точки зрения политики. Мы к этому стремимся, все в этом заинтересованы», — цитирует Каманцева «РБ Спорт».

На данный момент все российские судьи отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Павел Каманцев
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