Каманцев об иностранных судьях в РПЛ: «Проработали, в какие города можно было бы назначить арбитров»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, когда в РПЛ появятся иностранные арбитры.

«Мы уже даже проработали, в какие города можно было бы назначать судей с точки зрения культуры, религии, международного сотрудничества. С учетом календаря это можно планировать. Понятно, что саудовцев привезти в Казань, Грозный или Махачкалу было бы проще с точки зрения политики. Мы к этому стремимся, все в этом заинтересованы», — цитирует Каманцева «РБ Спорт».

На данный момент все российские судьи отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.