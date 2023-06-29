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Судейство

Судейство

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Хусаинов связывает несдачу теста трех арбитров на знание правил футбола с коррупционными действиями

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Бывший судья категории ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал для «СЭ» информацию о том, что три инспектора РФС, которые в том числе оценивают работу судей в РПЛ, не сдали тест на знание правил футбола. Об этом ранее сообщил Telegram-канал «Мутко против».

«Я могу предположить, что это дипломатическое отстранение. А на самом деле это сигнал к тому, что эти судьи что-то не доделали. Им дается время подумать, как можно снова свою позицию укрепить. Я думаю, это связано не с футболом. Это может быть связано с коррупционными действиями. Потому что до этого всех все устраивало. Неужели это произошло с приходом нового руководства? Нет, конечно. Они даже знать не знают историю их работы. При Хачатурянце говорили, что Казарцев судить больше не будет. Но потом его возвращают. Казарцев судит, а Хачатурянца уже нет. Это как-то связано с футболом? Конечно, нет. Какие-то другие причины», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

29 июня в Москве начался сбор арбитров и инспекторов, на котором три судьи не смогли сдать тест на знание футбольных правил. У них будет месяц, чтобы пересдать тест.

27 июня департамент судейства РФС возглавил серб Милорад Мажич.

Футбол
РФС
Сергей Хусаинов
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Источник: три инспектора РФС не сдали тест на знания правил футбола