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Судейство

Судейство

Сегодня, 16:48

Каманцев: «Если бы Андреев ограничился высказываниями, наказание было бы меньше»

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев не считает суровым наказание бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

— После инцидента с Андреевым РФС будет дополнительно защищать судей на поле?

— Будет прорабатываться протокол допуска или недопуска.

— Полиция будет дежурить?

— Сам факт наказания дает возможность не совершать такие поступки другим.

— Например, КХЛ штрафуют за критику судейства. Есть такие мысли у РФС?

— Мы общественная организация. Есть разные идеи. Генеральный подход — открытость. Есть грань — критика, а есть переход [грани]. Случай с Андреевым тому яркий пример. Его наказали за физическое воздействие на арбитра. Только за это. Не считаю, что это суровое наказание за физическое воздействие.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

Дмитрий Андреев
РФС
Павел Каманцев
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