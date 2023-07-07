Колосков считает, что в УЕФА не станут обращать внимания на жалобу УАФ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что в УЕФА не станут обращать внимания на жалобу Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«Уверен, на заявление УАФ в УЕФА никакого внимания обращать не станут и не отреагируют. Повторюсь, пусть коллеги внимательнее изучают документы. Они, видимо, этого не делают. Украинцам лишь бы чего-нибудь вякнуть. Да, их поведение удивляет, но сейчас это, увы, их нормальная позиция по всем вопросам», — приводит слова Колоскова RT.

Ранее УАФ направила открытое письмо в УЕФА с требованием объяснить вызов российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей.