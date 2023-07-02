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Судейство

Судейство

Сегодня, 18:59

Колосков заявил, что российские судьи должны соответствовать уровню УЕФА для возвращения

Алина Савинова
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Президент РФС и почетный член УЕФА Вячеслав Колосков заявил, что среди российских судей только Сергей Карасев соответствует международным показателям.

«Чтобы допускать судей к международным матчам, нужно иметь соответствующий уровень подготовки. Мы после каждого тура поливаем грязью российских судей, говорим, что они не умеют судить, а в УЕФА тоже читают это, видят, если мы приглашаем для руководства судейской организации представителя иностранного государства. Это говорит о том, что у нас с судейством неблагоприятно. Вот есть Карасев, он отвечает уровню и требованиям УЕФА, его и приглашают», — приводит ТАСС слова Колоскова.

30 июня сообщалось, что Карасев получил приглашение на сбор судей УЕФА, который состоится в сентябре 2023 года. Кроме того, «СЭ» стало известно, что российские арбитры и делегаты в скором времени могут возобновить работу на матчах под эгидой УЕФА.

В феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. С этого же момента российских судей перестали назначать на международные матчи.

Источник: https://tass.ru/sport/18171069
Футбол
Вячеслав Колосков
УЕФА
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Российские арбитры и делегаты вскоре могут вернуться к работе на матчах УЕФА