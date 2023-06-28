Лапочкин прокомментировал приглашение Карасева на сентябрьский сбор арбитров УЕФА

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на приглашение российского судьи Сергея Карасева на сбор УЕФА.

«Если Сергей поедет на этот сбор, он подтвердит свой высокий уровень. Он не потерял свою квалификацию за то время, что российские судьи не назначались на международные матчи. Это положительный знак для всего российского футбола, показывающий, что есть взаимодействие с УЕФА», — цитирует Лапочкина Metaratings.

28 июня сообщалось, что Карасева приглашен на сбор арбитров УЕФА, который пройдет в Швейцарии в сентябре этого года.