Мажич: «Приглашение посетить Дагестан? Задача посмотреть все стадионы»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич отреагировал на приглашение руководства «Динамо» из Махачкалы посетить Дагестан.

— Не знал об этом приглашении. Когда у меня есть свободное время, я стараюсь посещать стадионы всех клубов. Я был в прошлом сезоне на многих. У меня задача посмотреть все. Когда есть такая возможность, я посещаю другие российские города. Для меня это удовольствие, — сказал Мажич.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов пригласил серба в Дагестан. Он пообещал свозить специалиста в горы и искупать в море.