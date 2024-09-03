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Судейство

Судейство

Сегодня, 17:13

Мажич: «Приглашение посетить Дагестан? Задача посмотреть все стадионы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич отреагировал на приглашение руководства «Динамо» из Махачкалы посетить Дагестан.

— Не знал об этом приглашении. Когда у меня есть свободное время, я стараюсь посещать стадионы всех клубов. Я был в прошлом сезоне на многих. У меня задача посмотреть все. Когда есть такая возможность, я посещаю другие российские города. Для меня это удовольствие, — сказал Мажич.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов пригласил серба в Дагестан. Он пообещал свозить специалиста в горы и искупать в море.

ФК Динамо (Махачкала)
Милорад Мажич
Шамиль Газизов
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