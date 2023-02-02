Николаев прокомментировал первый в истории случай, когда судья объяснил свое решение трибунам

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал первый в истории случай, когда главный судья матча разъяснил зрителям решение ВАР.

Это произошло 1 февраля в конце матча клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Окленд Сити» (3:0). Игру судил арбитр из Китая Ма Нин.

«Такое происходит впервые в истории. Смотрелось все это необычно. Единственное, что в трансляции матча было не понятно, что говорит арбитр. Это отметили все. Такого восторга или эмоций, связанных с таким объяснением, никто не ощутил. По реакции зрителей на стадионе можно сказать, что они тоже не все поняли. Хотя в таких ситуациях и объяснять ничего не надо, что была ошибка. Ошибочное решение изначально было принято. И для всех было понятно, с чем был связан поход к монитору», — приводит слова Николаева «Спорт День за Днем».

Также рефери поделился мнением о том, стоит ли попробовать такое нововведение в РПЛ.

«Надо посмотреть, как все это будет происходить вживую. Уже после этого можно будет сделать вывод о том, приживется у нас это нововведение. Лучше спросить у болельщиков. Я придерживаюсь консервативных взглядов. Для меня моменты, где понятно, в чем проблема, не требуют такого публичного объяснения», — отметил Николаев.