Николаев считает, что возможное изменение трактовок назначения пенальти за игру рукой упростит работу судей

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о том, что начиная с этого сезона судьи будут назначать пенальти за любое попадание мяча в штрафной площади в руку, не прижатую к телу.

«Споры, наверное, все равно какие-то будут среди болельщиков. Судьям в чем-то станет проще. Когда усложняешь, то труднее объяснить то или иное решение. Чем проще будут трактовки, тем удобнее будет для судей, специалистов, футболистов и всего футбольного сообщества. Вопросов станет меньше, но они будут всегда — футбол тем и прекрасен», — сказал Николаев «СЭ».

Ранее издание Relevo сообщило, что европейские арбитры получили указание в начале текущего сезона назначать пенальти за любое попадание мяча в штрафной площади в руку, не прижатую к телу. По информации источника, причиной такого решения стал спорный момент в 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Германии (2:1). На 106-й минуте встречи судья Энтони Тэйлор принял решение не наказывать испанцев 11-метровым ударом за попадание мяча в руку защитника «Челси» Марка Кукурельи.

Александр Абустин