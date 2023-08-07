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Судейство

Судейство

Сегодня, 15:30

Орещук: «Почему наши арбитры ведут себя как девочки?»

Александр Кружков
Обозреватель
Роман Орещук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил судейство на старте сезона в РПЛ.

— Разочарование тура?

— Судейство. Мы и в прошлом сезоне постоянно обсуждали ошибки арбитров. К сожалению, ничего не меняется. В каждом туре непонятные решения... Возьмем матч «Краснодар» — «Пари НН». Гоцука сбивают в штрафной — пенальти не дают, ВАР даже не вмешивается. После финального свистка к Любимову к главному судье подходит Сергей Юран. Чертит в воздухе экран и спрашивает: «Почему в том эпизоде не смотрели ВАР?» Тренера удаляют!

— За вторую желтую.

— Да какая разница?! Почему наши арбитры ведут себя как девочки? Вам что, уже слова сказать нельзя? Вы что творите?! Да в 90-е с таким судейством вас бы за Можай загнали! Потом бы жаловались, плакали... Ладно, идем дальше. В Казани Литвинов в чистом подкате выбивает мяч, а Кукуляк назначает штрафной, с которого «Рубин» сравнивает счет. Абсурдность ситуации еще и в том, что стык произошел в пределах штрафной площади — значит, арбитр, исходя из его логики, должен был поставить пенальти. А матч «Зенит» — «Динамо»?

— Там что?

— Я не понимаю, за что удалили Барриоса. Обычный фол, никакой травмы. Макаров спокойно поднялся и пошел. Я бы и желтую колумбийцу не показывал. А тут вдруг вмешивается ВАР — и красная... Зачем судьи портят игру? Они же издеваются над футболом! Причем к ним нельзя подойти, поговорить — сразу обижаются, карточками размахивают. Ей-богу, как девочки. Вот в 90-е судили настоящие мужики. Волевые, с железным характером. Кому угодно могли ответить, — сказал Орещук «СЭ».

После трех туров таблицу РПЛ возглавляют «Спартак» и «Краснодар», набравшие по 9 очков. На два балла от лидеров отстают «Крылья Советов» и «Урал».

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».

Роман Орещук
Футбол
РПЛ
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