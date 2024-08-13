Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Судейство

Судейство

Сегодня, 15:08

Каманцев рассказал о сроке контракта с Орсато: «Он участвует в работе с нами уже с этого тура»

Артем Бухаев
Корреспондент
Даниэле Орсато.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал «СЭ» приглашение Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

Ранее РФС объявил о вхождении Орсато в состав ЭСК

«Контракты и договоренности у нас стандартно действуют один сезон. Орсато участвует в работе с нами уже с этого тура. Мы для себя не исключаем его приглашение на зимние сборы, на следующие летние сборы. Он — один из топовых арбитров. Приятно в российском футболе собирать компанию из арбитров, которые судили финал Лиги чемпионов. Уверен, что ни у кого нет вопросов к профессионализму Орсато», — сказал Каманцев «СЭ».

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. 48-летний итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 года, и на чемпионате мира 2022-го. А также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.

Футбол
РФС
Павел Каманцев
1
0
Читайте также
Составлен список главных героев Олимпиады-2024
Макрон ответил хейтерам Олимпийских игр в Париже
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
Лидера «Динамо» хочет «Галатасарай». Трансферные слухи РПЛ на 13 августа
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каманцев об Орсато: «Рады, что удалось его заполучить. Как только завершил карьеру, согласился с нами сотрудничать»