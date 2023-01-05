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Судейство

Судейство

Сегодня, 19:48

Каманцев: «Нет смысла оценивать работу судей после первой части сезона РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев считает, что судей РПЛ стоит оценивать по окончании сезона.

«Я думаю, что за первую часть оценку ставить нет никакого смысла. Потому что, как можно заметить, в первой части Кубка России у нас в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС была подана одна или две жалобы за все время. То есть клубы относятся пока к этому как к разгону, соответственно, оценивать чемпионат нужно по итогу. Если мы проведем на отлично первую часть чемпионата, но завалим вторую, то такого не бывает, что мы выводим среднюю оценку по четверти, все равно качество судейства оценивают по последним 13 турам, которые у нас будут весной, и по Кубку России», — приводит слова Каманцева ТАСС.

Ранее Каманцев назвал арбитров, которые показали хорошие качества в первой части сезона РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/16745999
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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