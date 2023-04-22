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Судейство

Судейство

Сегодня, 15:11

РФС разъяснил трактовки эпизодов с единоборствами в штрафной площади

Ана Горшкова
Корреспондент
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Департамент судейств российского футбольный союз (РФС) опубликовал видео, в котором разъяснил трактовки эпизодов с единоборствами в штрафной площади.

В заявлении РФС говорится, что в весенней части сезона-2022/23 арбитры допустили непоследовательные решения и различные трактовки эпизодов в нескольких матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

Так, например, в матче «Зенит» — «Динамо» Константин Тюкавин опережает соперника и первым играет в мяч. Клаудиньо опаздывает сыграть в мяч и сзади бьет соперника в голень.

Решение арбитра: назначить 11-метровый удар. ВАР должен вмешаться в игру и предложить арбитру просмотр эпизода у монитора, если не назначен 11-метровый удар.

Футбол
РПЛ
РФС
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