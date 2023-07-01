Российские арбитры и делегаты вскоре могут вернуться к работе на матчах УЕФА

Как стало известно «СЭ», российские арбитры и делегаты могут в скором времени вернуться к работе на матчах под эгидой УЕФА.

В отличие от российских клубов и сборных, арбитры и официальные лица не были отстранены от работы на международных матчах под эгидой УЕФА. В прошлом году отсутствие назначений объяснялось, в том числе, сложной логистикой.

РФС с февраля плотно контактирует с УЕФА по поводу возвращения арбитров и официальных лиц к работе в европейском футболе, и на сегодняшний день позиции сторон позволяют с оптимизмом надеяться на скорое разрешение этого вопроса.