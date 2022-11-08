Семинар арбитров ЧМ-2022 начнется 10 ноября

Сегодня, 8 ноября, те рефери, которых судейский комитет ФИФА в мае этого года выбрал для работы на чемпионате мира в Катаре, уже не должны судить игры национальных соревнований в своих странах. Завтра, 9 ноября, арбитры соберутся в Дохе, а в четверг начнется подготовительный сбор, включающий себя сдачу тестов, практические и теоретические занятия.

Некоторые , как, например, голландец Данни Макелли, вылетели в Катар уже сегодня.

Весной в список судей ЧМ-2022 были включены 36 арбитров, 69 ассистентов и 24 видеоарбитра. После этого ФИФА провела для них сборы в Мадриде, Дохе и Асунсьоне.

Первенство планеты пройдет с 20 ноября по 18 декабря.