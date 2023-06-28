Сергей Карасев получил вызов на сентябрьский сбор судей УЕФА в Швейцарию

Российский арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА, который пройдет в сентябре в Швейцарии, сообщает «РБ Спорт».

В сборе участвуют арбитры, которые входят в списки УЕФА для работы на матчах под эгидой организации. Это приглашение стало первым после решения УЕФА об отстранении клубов и сборной от еврокубков и отборочных матчей на ЧМ.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. Также на международные турниры перестали получать приглашения российские судьи.