«Спартак» — «Локомотив: рука Конти не была опорной, пенальти назначен правильно

Появилась необходимость подробнее остановиться на решении арбитра Сергея Иванова назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 90+6-й минуте матча 1/4 Пути РПЛ FONBET Кубка России в Тушине, который выиграл «Спартак» (4:2). Есть те, кто считает вердикт судьи ошибочным, потому что контакт мяча в штрафной площади железнодорожников случился с рукой Хермана Конти, которую нужно считать опорной. А значит, оснований для пенальти нет.

Но это не так. Рука Конти была отставлена в сторону, уже стелилась по газону. В данном случае нельзя считать ее опорной или шедшей в упор. Такие действия игрока наказуемы. Иванов абсолютно правильно разобрался в том, что произошло в штрафной площади «Локомотива», и указал на 11-метровую отметку.

Действия Конти можно сравнить с действиями одного из защитников «Ахмата» в игре 1-го тура чемпионата России-2022/23 со «Спартаком» (1:1). На 77-й минуте после прострела Квинси Промеса тоже произошел контакт мяча с рукой. Но та рука действительно была опорной, и Владислав Безбородов правильно воздержался от назначения пенальти.