Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Судейство

Судейство

Сегодня, 20:17

В РФС подтвердили возможность приглашения российских арбитров на летний турнир ЦАФА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

В службе коммуникаций РФС подтвердили «СЭ» информацию о возможном приглашении российских арбитров на летний чемпионат Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации этим летом.

Турнир планируется провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Также отмечалось, что на турнире сыграют Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.

Ранее стало известно, что российских арбитров хотят пригласить работать на летний турнир ЦАФА.

1
Обсудить
Читайте также
Жаклен выступил за возвращение россиян. Французы — главные союзники нашего биатлона?
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
Гусева снова посадили в запас. День с Алексеем Шевченко
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Локомотив: рука Конти не была опорной, пенальти назначен правильно