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Судейство

Судейство

Сегодня, 12:51

«Зенит» направил письмо председателю судейского комитета РФС Каманцеву

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», судейский корпус РФС с начала сезона пока не провел ни одного официального семинара для клубов по новым рекомендациям по работе арбитров. Ранее подобные мероприятия носили регулярный характер.

По нашим данным, «Зенит» стал одним из первых, кто написал официальное письмо на имя председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева с просьбой провести лекцию для футболистов сине-бело-голубых и представителей тренерского штаба, на которой им были бы разъяснены нынешние трактовки правил, связанные с вынесением санкций на поле — удалениями и предупреждениями.

Поводом стало недовольство команд по ряду эпизодов из матчей стартовых туров РПЛ — в частности, ЭСК уже признал несколько ошибок рефери в спорных эпизодах.

Футбол
РФС
ФК Зенит
Павел Каманцев
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