Плавание

11 ноября, 18:59

13-летняя китаянка Юй Цзыди побила рекорд Азии в комплексном плавании на 200 метров

Алина Савинова

Представительница Китая Юй Цзыди установила новый рекорд Азии по плаванию на 200 метров комплексом.

Это достижение покорилось 13-летней спортсменке на Китайских национальных играх, проходящих в Шэньчжэне. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 7,41 секунды и побила рекорд своей соотечественницы Е Шивэнь, которая на Олимпиаде-2012 в возрасте 16 лет проплыла 200 метров комплексом за 2 минуты 7,57 секунды.

Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит канадке Саммер Макинтош (2 минуты 5,7 секунды). Он был установлен на соревнованиях в Канаде в июне 2025 года.

