Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 10:24

27 россиян попали в заявку на чемпионат мира по плаванию в Будапеште

Руслан Минаев
Юлия Ефимова.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
Telegram Дзен

27 российских пловцов попали в заявку на чемпионат мира 2024 года в Будапеште, сообщается на сайте World Aquatics.

Среди них: Евгения Чикунова, Кирилл Пригода, Илья Бородин, Мирон Лифинцев, Арина Суркова, Елизавета Агапитова, Дарья Клепикова, Андрей Минаков, Дарья Трофимова, Юлия Ефимова, Савелий Лузин, Роман Акимов, Виктория Блинова, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Софья Дьякова, Алексей Ткачев, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.

Юлия Ефимова&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;тех спортсменов, которые получили нейтральный статус. Россиян на международной арене все больше. Санкции снимают?

Чемпионат мира на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

20 ноября World Aquatics разрешила россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, выступать в турнирах по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.

Источник: World Aquatics
Плавание
Читайте также
ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Трамп заявил о работе над концепцией завершения конфликта на Украине
Международный день художника отметят 8 декабря
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Орещук: «Из-за запрета на трансферы ЦСКА выбывает из гонки в РПЛ»
ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан до лета 2026 года. Причина — невыплата «Херенвену» за Эджуке
Губерниев — о допуске российских пловцов на чемпионат мира: «Чтобы рога на голове выросли у тех, кто был против их участия»
Журова — о заявлении Гашека: «Это превратилось в супер гипертрофированное русофобское настроение»
Губерниев: «Допуск ски-альпинистов — пока лишь одинокий ручей»
Фетисов назвал Гашека безумцем после слов про необходимость НХЛ перечислить деньги Украине
Сегодня
Вчера
Неделя