Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 06:03

Красных: «Я завершил карьеру из-за проблем с сердцем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира по плаванию Александр Красных рассказал, что завершил профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем.

«Я завершил карьеру из-за проблем с сердцем. После завершения карьеры перенес еще одну операцию — вторую. Надеюсь, что последнюю. После этой операции особых проблем со здоровьем не замечал.

Спортсмены делятся на три типа по работе организма. Первый тип — те, на ком нагрузки не сказываются. Второй тип — те, у кого появляются проблемы с сердцем во время физических занятий, а во время отдыха сердце их не беспокоит. Третий тип — те, у кого возникают проблемы с сердцем даже после того, как они перестают заниматься спортом. Я отношусь ко второй категории.

Через год после того, как я перестал тренироваться, у меня было желание вернуться в профессиональный спорт. Но мой организм сказал: хватит, не могу», — цитирует Metaratings.ru Красных.

Источник: Metaratings.ru
Плавание

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя