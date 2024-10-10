Красных: «Я завершил карьеру из-за проблем с сердцем»

Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира по плаванию Александр Красных рассказал, что завершил профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем.

«Я завершил карьеру из-за проблем с сердцем. После завершения карьеры перенес еще одну операцию — вторую. Надеюсь, что последнюю. После этой операции особых проблем со здоровьем не замечал.

Спортсмены делятся на три типа по работе организма. Первый тип — те, на ком нагрузки не сказываются. Второй тип — те, у кого появляются проблемы с сердцем во время физических занятий, а во время отдыха сердце их не беспокоит. Третий тип — те, у кого возникают проблемы с сердцем даже после того, как они перестают заниматься спортом. Я отношусь ко второй категории.

Через год после того, как я перестал тренироваться, у меня было желание вернуться в профессиональный спорт. Но мой организм сказал: хватит, не могу», — цитирует Metaratings.ru Красных.