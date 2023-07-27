Попов предположил, что Колесникову будет сложно завоевать золото на Олимпиаде-2024

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов предположил, почему Клименту Колесникову будет сложно завоевать золото на Играх-2024 в Париже в случае допуска россиян.

«Боюсь, что эта задача может оказаться труднее, чем нам это представляется сейчас. Потому что к Играм в плавании на спине с большой долей вероятности появятся новые действующие лица. ЧМ в Фукуоке это, скорее всего, и покажет. Плюс Климент не молодеет, ему с каждым годом становится сложнее. У Колесникова на олимпийских дистанциях не было серьезных результатов ни в этом году, ни в прошлом. А прыгнуть с места выше головы в плавании удается далеко не всегда», — приводит слова Попова RT.

26 июля 23-летний Колесников выиграл финал Кубка России на дистанции 100 м на спине с лучшим результатом сезона в мире. 27 июля россиянин установил рекорд мира на 50 м на спине в полуфинальном заплыве Кубка России-2023 в Казани.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.