Пловец Степанов рассказал о допинг-тесте РУСАДА: «Вошел за мной в туалет и стоит прижавшись. В таких условиях работаем»

Двукратный победитель Универсиады и рекордсмен России на дистанции 800 метров Александр Степанов в интервью «СЭ» рассказал об особенностях сдачи допинг-тестов офицерам ВАДА и РУСАДА.

— Александр, я тебе угличский пряник привез. Взял бы запечатанный или допинг-правила не позволят?

— К еде всегда осторожно отношусь. Мне часто дарят еду тетеньки — я благодарю, вряд ли они хотят меня подставить. Но из-за пряника лишиться карьеры... Нам даже некоторые чаи нельзя пить. Меня вообще пугают тупые смерти и нелепые ошибки, сама мысль об этом отталкивает. Прыгнул в воду — там штырь, умер. Съел вкусный пряник — влетел на два года. Не люблю такое.

— Помнишь, как сдавал первый допинг-тест?

— Лет в 14-15. Не мог сходить часа 4. В обычной жизни давно бы справился, а так — стоит над тобой человек, не по себе. Контролеры РУСАДА и ВАДА отличаются. Русадовцы всегда ходят по двое, а не по одному, они строже, формалисты. Чуть скрылся из их поля зрения — крики, ор, не смей отходить! А представитель ВАДА, наоборот, однажды даже задремал, пока меня ждал. Но он тоже был с коллегой, которая кровь брала. Еще один ко мне приходил, пока я играл в «Доту», говорит: «Да доигрывай, без проблем, я на кухне посижу». При русадовце я сразу должен компьютер выключить.

Или еще пример: у меня дома туалет метр на полтора, я говорю допинг-офицеру РУСАДА — давайте я боком встану, а вы из коридора все будете видеть, мол, ничего не подменяю. Но он в итоге зашел за мной, закрыл дверь и стоит за мной, прижавшись. В таких условиях работаем. (Смеется.)

— В следующем году Улучшенные игры с разрешенным допингом, если что.

— Знаю, что миллион долларов на полтиннике дали за превышение рекорда мира. Мне нравится идея Игр. Спорт и так забирает все здоровье. Но спортсмены всегда думают о последствиях потом, а не в моменте.

Плюс у китайцев, американцев всегда фарма будет лучше, чем у нас. И много разговоров, что у китайцев что-то такое есть. Я их уважаю как дружественный нам народ, люди, которые там бывают, рассказывают о положительной реакции на русских. Вообще потрясает история страны: великая империя, распалась, потом много поколений терпело опиумные войны, гражданскую войну, разруху... И теперь они на подъеме. Правда, подъем, насколько читал, с элементами пузыря.