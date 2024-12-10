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Плавание

Сегодня, 20:42

Американская пловчиха Дуглас побила мировой рекорд, который держался десять лет

Алина Савинова
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Американка Кейт Дуглас одержала победу на дистанции 200 метров комплексом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

В финале спортсменка проплыла за 2 минуты 1,63 секунды. Она установила мировой рекорд, превзойдя достижение венгерки Катинки Хоссу (2.01,86), которое было установлено 6 декабря 2014 года.

23-летняя Дуглас также является двукратной олимпийской чемпионкой 2024 года.

Второе место в заплыве на 200 м комплексом на соревнованиях в Венгрии заняла еще одна представительница США Алекс Уолш (2.02,65), бронзу завоевала британка Эбби Вуд (2.02,75).

Плавание
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