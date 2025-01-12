Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 19:55

Андрей Шишин стал главным кандидатом на пост главного тренера сборной России по плаванию

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) выставила кандидатуру Андрея Шишина на должность главного тренера сборной России по плаванию, сообщается на официальном сайте организации.

Решение было принято единогласно по итогам заседания бюро правления ФВВСР в минувшем декабре.

Сергей Чепик, возглавлявший сборную России с 2018 года, покидает свою должность в связи с окончанием контракта. Под его руководством команда выступала на Олимпийских играх в Токио, а также на чемпионатах мира и Европы.

41-летний Шишин -заслуженный тренер России, в числе его воспитанников — двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.

Источник: ФВВСР
Плавание
Читайте также
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил сына вступать в ВСУ
В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию
Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
Эдуард и Дарья Латыповы воспитывают двоих дочерей
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
Сегодня
Вчера
Неделя