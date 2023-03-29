Авдиенко — о критериях МОК: «С нашей стороны будет отказ. Так нельзя унижать!»

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко рассказал, как относится к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении допуска россиян к международным соревнованиям.

«Мой комментарий: с нашей стороны будет отказ. Так же нельзя унижать! Сколько можно? В этой рекомендации много чего написано. Все, кто находится в ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии, не будут допущены. Ну, это же цирк. У нас много спортсменов имеет отношение к силовым ведомствам. Но не только у нас, заграницей многие имеют отношение к военным. Когда мы ездили на военные игры, многие спортсмены из сборных у них выступают за армейские клубы. Это касается Германии, Италии, Франции. Рекомендации МОК такие, что о них даже не хочется разговаривать. Тем более, в стране такое положение, что предъявлять спортсменам такие требования — это несерьезно. Думаю, никто не будет выступать. Даже помысла не будет», — цитирует Авдиенко Metaratings.ru.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.