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Сегодня, 14:49

Австралийка О'Каллаган установила новый мировой рекорд в плавании на 200 м вольным стилем

Иван Торопцев
Корреспондент
Молли О&amp;#039;Каллаган.
Фото Reuters
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Австралийская пловчиха Молли О'Каллаган установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта-2023, который проходит в Фукуоке (Япония).

Спортсменка проплыла дистанцию за 1 минуту и 52,85 секунды. Второе место заняла соотечественница О'Каллаган Ариарне Титмус (отставание +0,16 секунды), на третьей строчке — канадка Саммер Макинтош (+0,80).

О'Каллаган побила рекорд итальянки Федерики Пеллегрини (1 минута и 53,67 секунды), установленный в 2009 году на чемпионате мира по водным видам спорта в Риме.

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