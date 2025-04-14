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Плавание

14 апреля, 20:33

Бородин победил на 200-метровке комплексом на чемпионате России

Алина Савинова
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Илья Бородин завоевал золото на чемпионате России по плаванию на дистанции 200 метров комплексом.

В финале 22-летний спортсмен проплыл за 1 минуту 58,56 секунды. Вторым стал Алексей Сударев (1.58,92), третьим — Михаил Щербаков (1.59,46). Бородин и Сударев выполнили норматив для участия на чемпионате мира.

У женщин на дистанции 800 метров вольным стилем победу одержала Анастасия Кувычко, которая показала время 8 минут 49,00 секунды. Второе место заняла Анна Аршавская (8.49,47). Тройку призеров замкнула Яна Курцева (8.50,82). Ни одна из спортсменок не смогла выполнить норматив на чемпионат мира.

Чемпионат России проходит в Казани и завершится 18 апреля.

Плавание
Илья Бородин
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