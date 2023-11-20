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Сегодня, 19:54

Бородин выиграл золото на чемпионате России по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м комплексом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Илья Бородин завоевал золото на чемпионате России по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров комплексом.

Спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту и 53,09 секунды, установив новый рекорд России. Предыдущий рекорд принадлежал Даниилу Пасынкову (1 минута и 53,26 секунды).

Второе место занял Максим Ступин (отставание +0,63 секунды), на третьей строчке — Алексей Сударев (+1,90).

Победителем в заплыве на 400 метров вольным стилем у мужчин стал Мартин Малютин, на дистанции 200 метров вольным стилем у женщин выиграла Анна Егорова. Также победителями чемпионата страны стали Александр Харланов (200 м баттерфляем) и Ирина Кривоногова (400 м комплексом).

В эстафете 4x100 вольным стилем у мужчин и женщин выиграли сборные Санкт-Петербурга. В женской команде выступили Александра Курилкина, Дарья Сурушкина, Дарья Татаринова и Дарья Устинова, в мужской — Егор Корнев, Александр Щеголев, Роман Шевляков и Даниил Косенков.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.

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