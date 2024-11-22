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Плавание

Сегодня, 14:20

Брусникина сообщила о сближении в диалоге с World Aquatics

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина в комментарии «СЭ» поделилась мнением о санкциях в отношении российских спортсменов со стороны Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Конечно, это определенный пример, что, возможно, те рекомендации МОК, которые были выпущены и санкции, которые были применены, оказались чрезмерными и несправедливыми. В любом случае из какой-то конфликтной ситуации нужно выходить с помощью диалога и постепенных шагов. Думаю, что это первый большой шаг. Нас он порадовал. Мы почувствовали какое-то движение в сторону сближения», — сказала Брусникина «СЭ».

20 ноября Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) внесла изменения в критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Теперь россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, разрешено принимать участие в турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Водное поло по-прежнему остается под запретом.

Плавание

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