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Плавание

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Бывший рекордсмен мира по плаванию Чупков завершил спортивную карьеру

Даниил Аршавский
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Бывший рекордсмен мира и призер Олимпийских игр по плаванию россиянин Антон Чупков принял решение о завершении профессиональной карьеры.

«Решение связано только с моим желанием, ни с чем больше. В планах на самом деле много чего, но уже без профессионального спорта, плюс также готов быть полезным в развитии спорта, если это будет необходимо», — цитирует Чупкова ТАСС.

27-летний россиянин завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 м брассом. На этой же дистанции Чупков установил мировой рекорд на ЧМ-2019.

Источник: ТАСС
Плавание
Антон Чупков

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