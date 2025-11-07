Чемпион мира пловец Корнев отказался переезжать в США

21-летний российский пловец, чемпион мира в эстафете Егор Корнев в интервью «СЭ» рассказал, как отверг предложение переехать тренироваться в США.

— Ты не допускаешь для себя переезд за рубеж ради тренировок?

— Меня уже звали в Америку. Тренеры, которые работают с Гретчен Уолш и Джеком Алекси, Боб Боуман звал лично, например. Но меня тут много что держит. Тренер, от которой я не хочу никуда уходить, родители, друзья и, конечно, самое важное — невеста Ульяна. Я не готов. В первую же секунду ответил, что нет. Конечно, мысль закралась, но я ее сразу на корню пресек. Не хочу я уезжать ни от Ульяны, ни от Ольги Николаевны [Байдаловой] или Елены Юрьевны [Кузнецовой]. Они очень крутые.

— Все из-за женщин.

— Да, вот так. Мама, тренер и любимая. (Улыбается.) От Ольги Николаевны уйти — это как маму бросить, у нас очень крепкая связь. Если бы был резон, можно было подумать, но у меня тренеры на уровне зарубежных. Зачем мне уезжать? Этот человек меня вытащил со дна. Мы с ней продолжаем подниматься, и я с ней дойду до самой вершины.

— Вершина — это золото Лос-Анджелеса?

— Да.