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Плавание

Сегодня, 12:15

Чемпионат мира по плаванию 2024: смотреть трансляцию 11 декабря

В Будапеште проходит чемпионат мира по плаванию с российскими спортсменами
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Евгения Чикунова.
Фото Getty Images
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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште (Венгрия). В соревнованиях с 10 до 15 декабря принимают участие 28 спортсменов из России.

Во второй день будет разыграно шесть комплектов медалей. Россияне соревнуются в следующих дисциплинах (предварительные и финальные заплывы):

  • 100 м брасс, женщины: Евгения Чикунова, Юлия Ефимова

  • 100 м брасс, мужчины: Кирилл Пригода, Александр Жигалов

  • 100 м в/с, женщины: Дарья Трофимова, Дарья Клепикова

  • 100 м в/с, мужчины: Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков

  • 800 м в/c, женщины: София Дьякова, Ксения Мишарина

  • Эстафета в/с 4х50: мужчины и женщины

Трансляцию заплывов в прямом эфире показывает телеканал «Матч! Арена». Заплывы полуфиналов и финалов покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, начало — в 19.25 мск. Также трансляция пройдет на онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

Плавание
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