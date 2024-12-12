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Плавание

Сегодня, 12:30

Чемпионат мира по плаванию 2024: смотреть трансляцию 12 декабря

В Будапеште продолжается чемпионат мира по плаванию
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Мирон Лифинцев.
Фото Global Look Press
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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейн длиной 25 метров) продолжается в Будапеште (Венгрия). Соревнования проходят с 10 по 15 декабря.

На ЧМ-2024 в нейтральном статусе были допущены 28 россиян. В четверг, 12 декабря, пловцы из России участвуют в следующих соревнованиях:

  • 50 м на спине: Елизавета Агапитова, Мирон Лифинцев, Павел Самусенко
  • 200 м баттерфляй: Андрей Минаков
  • 100 м комплексное плавание: Дмитрий Савенко
  • 400 м в/с: Савелий Лузин, Роман Акимов
  • Эстафета 4х200 м в/с: женщины

Предварительные заплывы в прямом эфире показывает канал «Матч! Арена». Полуфиналы и финалы также транслирует «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала. Начало вечерней программы — в 19.25 по московскому времени.

Плавание
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