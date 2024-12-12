Чемпионат мира по плаванию 2024: смотреть трансляцию 12 декабря

Сегодня, 12:30
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейн длиной 25 метров) продолжается в Будапеште (Венгрия). Соревнования проходят с 10 по 15 декабря.
На ЧМ-2024 в нейтральном статусе были допущены 28 россиян. В четверг, 12 декабря, пловцы из России участвуют в следующих соревнованиях:
Предварительные заплывы в прямом эфире показывает канал «Матч! Арена». Полуфиналы и финалы также транслирует «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала. Начало вечерней программы — в 19.25 по московскому времени.