Чемпионат мира по плаванию 2024: смотреть трансляцию 14 декабря

В Будапеште проходит чемпионат мира по плаванию с российскими спортсменами

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. В соревнованиях принимают участие 28 спортсменов из России в нейтральном статусе.

В пятый, предпоследний день чемпионата будет разыграно шесть комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в следующих дисциплинах (предварительные и финальные заплывы):

400 м комплексное плавание, женщины: Виктория Блинова

400 м комплексное плавание, мужчины: Илья Бородин

50 м в/с, женщины: Дарья Трофимова, Арина Суркова

50 м в/с, мужчины: Егор Корнев

50 м брасс: Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Олег Костин, Кирилл Пригода

4х100 м комбинированная: Мирон Лифинцев, Александр Жигалов, Арина Суркова, Дарья Трофимова

Заплывы в прямом эфире показывает телеканал «Матч! Арена». Полуфиналы и финалы будет транслировать «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru в 19.25. мск. Эфир также пройдет на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).