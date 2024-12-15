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Плавание

Сегодня, 12:45

Чемпионат мира по плаванию 2024: смотреть трансляцию 15 декабря

В Будапеште завершается ЧМ по плаванию с российскими спортсменами
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мирон Лифинцев, Арина Суркова и Дарья Клепикова.
Фото Getty Images
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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште (Венгрия). В соревнованиях с 10 по 15 декабря принимают участие 28 спортсменов из России в нейтральном статусе.

В шестой, заключительный день чемпионата будет разыграно десять комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в следующих дисциплинах (предварительные и финальные заплывы):

  • 200 м в/с, женщины: Дарья Клепикова, Дарья Трофимова

  • 200 м в/с, мужчины: Роман Акимов, Александр Щеголев

  • 200 м на спине, женщины: Милана Степанова

  • 200 м на спине, мужчины: Дмитрий Савенко, Алексей Ткачев

  • 4х100 м, комбинированная эстафета, женщины: Елизавета Агапитова, Юлия Ефимова, Арина Суркова, Дарья Трофимова

  • 4х100 м, комбинированная эстафета, мужчины: Павел Самусенко, Александр Жигалов, Андрей Минаков, Дмитрий Жаворонков

Трансляция заплывов в прямом эфире пройдет на телеканале «Матч! Арена». Финалы будет показывать «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru в 19.25. мск. Также трансляция пройдет на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

Плавание
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